L'actrice Anaïs Demoustier s'essaie dans la chanson avec le groupe Requin Chagrin

Anaïs Demoustier est une bonne actrice, mais est-elle aussi une bonne chanteuse avec le groupe Requin chagrin ? Elle chante sur le titre Crush du groupe de rock indé français, une nouvelle expérience professionnelle dans la musique après notamment son duo avec Tim Dup sur L'avventura.

Coup de théâtre avec Sam Rockwell et Saoirse Ronan, c’est un hommage ou un pastiche d’Agatha Christie ? Sacate la, que chante le groupe La Femme, ça veut dire quoi ? Et Grand Corps Malade qui publie sa correspondance, pourquoi il n’est pas présélectionné pour le Prix Goncourt ? George Miller, le créateur de Mad Max, parvient-il encore à surprendre avec Trois mille ans à t’attendre ? Pourquoi le drame Speak no evil crée-t-il un tel malaise ? Enfin, quelle formule a choisi le groupe Suede pour son retour ?

Une foule de questions, une manne de réponses dans La semaine des 5 Heures ce 13 septembre.

