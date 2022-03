L’activité du Soleil ces 2 premiers mois de 2022 en vidéo

Le Soleil a été très actif ces derniers temps, admirons un timelapse de son activité des deux premiers mois de 2022.

Le satellite d’observation Solar Orbiter de l’ESA/NASA est en route pour un moment historique : un voyage au plus proche du Soleil. Le 14 mars, il dépassera l’orbite de Mercure, la planète la plus au centre de notre système solaire, et le 26 mars, il atteindra le point le plus proche du Soleil. Solar Orbiter est actuellement à environ 75 millions de kilomètres du Soleil. Le 26 mars, il sera à moins d’un tiers de la distance Terre-Soleil, et il est conçu pour survivre à cette proximité pendant des périodes de temps relativement longues.

Comme l’ESA l’explique dans un communiqué, le Soleil libère un flux constant de particules dans l’espace, le vent solaire. Lorsqu’il entre en contact avec notre planète et son champ magnétique, il crée des aurores boréales et peut aussi perturber notre technologie moderne. L’activité magnétique sur le Soleil, qui se déroule souvent au-dessus des taches solaires, peut créer des rafales de vent renforçant ces effets. On se souvient d’ailleurs de la tempête solaire de début février !

On attend avec impatience de voir le résultat de cette approche historique. "À partir de maintenant, nous entrons dans l’inconnu en ce qui concerne les observations du Soleil par Solar Orbiter", a déclaré à ce sujet le directeur scientifique de la mission Daniel Müller.