L'activité des villes perturbe-t-elle les mesures du réchauffement climatique ? On démêle le vrai du faux

Le relevé des températures britanniques bat également en brèche l’argument fallacieux de Toby Young : les stations de relevés américaines situées au sol ne sont pas, et de loin, les seules qui livrent des relevés à la communauté scientifique.

Selon l’Organisation Mondiale de Météorologie, il y a aujourd’hui, plus de 10 000 stations météorologiques en surface, automatiques ou dotées de personnel, 1 000 stations aérologiques, 7 000 navires, 100 bouées ancrées et 1 000 bouées dérivantes, des centaines de radars météorologiques ainsi que 3 000 aéronefs commerciaux spécialement équipés qui mesurent tous les jours des paramètres clés relatifs à l’atmosphère, aux terres émergées et à la surface des océans. À cela s’ajoutent quelque 30 satellites météorologiques et 200 satellites de recherche. Autant, le dire, le climat, la météo et leurs conséquences sont sous observation permanente.

Même s’il fait en moyenne plus chaud en ville, la température globale moyenne de notre planète est en hausse. Et ça, c’est climatiquement correct.