L'activité de "Bras dessus Bras dessous" menacée à Nivelles et à Rixensart

En Brabant wallon, "Bras dessus Bras dessous" tourne à 80% grâce à des fonds privés, le reste étant apporté par la Région wallonne. Au départ, celle-ci a mis 20.000 euros sur la table, somme qu'elle vient de doubler mais qui ne suffira pas à pérenniser l'activité. Céline Remy coordonne le réseau:

" L'argent qui nous fait défaut sert à payer les salaires de nos chargés de projet; ce sont les personnes qui rencontrent les voisins, les mettent en lien, créent les duos et animent le réseau... En réalité, on a besoin de 100.000 euros pour assurer l'activité pour l'an prochain ."

Interpellée, la ministre Christie Morreale, en charge de l'Action Sociale, invite l'ASBL à activer d'autres leviers, communaux par exemple. Car c'est le vivre ensemble, entre générations, entre voisins, que cette problématique interroge. A l'heure où la population vieillit, où l'accès aux maisons de repos est extrêmement cher, quelle place voulons- nous accorder à nos aînés? Et quels moyens sommes-nous prêts à mettre en oeuvre?

Chez "Bras dessus Bras dessous", on est convaincus que prendre soin des personnes plus âgées, ce n'est pas s'en remettre entièrement aux soins médicaux. Et qu'entretenir les liens sociaux c'est aussi faire de la prévention.