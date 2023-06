L’acteur Treat Williams est décédé dans un accident de moto

Né le 1er décembre 1951 dans le Connecticut, Treat Williams se passionne pour le théâtre dès son plus jeune âge. Sur scène, son talent parle pour lui. Mieux encore, Treat peut tout faire : jouer la comédie, chanter et danser. Pourtant, il faut attendre les années 70 pour qu’il marque de son jeu, de son physique et de sa chevelure le cinéma américain. Sa chevelure ? Mais oui, souvenez-vous, Berger, le hippie, dans "Hair" de Milos Forman, c’est lui. Nous sommes en 1979 et monde tombe sous son charme, avec son large sourire… et son message de paix et d’amour. Quelques années plus tôt, Treat avait failli incarner un autre rôle chantant et dansant, celui de Danny Zuko dans "Grease" mais la production lui a préféré John Travolta (qu’importe, Treat sera sa doublure).