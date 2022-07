L’acteur Steve Carell parle de sa ressemblance avec Alice Cooper

C’est au cours de l’émission Tonight Show que le présentateur Jimmy Fallon a mis côte à côte deux photos avec Steve Carell et Alice Cooper pour évoquer la ressemblance entre les deux hommes.

L’acteur a ri et a admis rapidement qu’il avait des traits communs avec le chanteur. Il a même confié qu’il l’avait déjà rencontré, lorsqu’il travaillait dans un restaurant à Chicago et qu’on n’aurait pas pu se tromper sur son identité, et précise : "Il n’aurait pas pu être plus sympa," se souvient-il. "La plus douce personne du monde", ajoute-t-il.

Steve Carell était présent sur le plateau de Jimmy Fallon pour faire la promo de son film Les Minions 2 : Il était une fois Gru. Il a poursuivi la comparaison avec Alice Cooper en précisant qu’il était de la même région que Steven Tyler, le chanteur d’Aerosmith, dans le Massachusetts, et qu’il était tel qu’on le voit en public : "Steven Tyler s’habille toujours comme Steven Tyler. Il porte des pantalons léopard et se balade dans cette petite ville près de Boston, il rentre dans un Dunkin Donuts et il en offre à tout le monde. C’est aussi un gars super sympa."