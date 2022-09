L’acteur Rupert Friend rejoint John Malkovich au casting du biopic sur le chef d’orchestre Sergiu Celibidache

L’acteur britannique Rupert Friend, révélé dans le film Orgueils et préjugés de Joe Wright, a été choisi pour incarner à l’écran Sergiu Celibidache. Il rejoint ainsi John Malkovich au casting du biopic The Yellow Tie, réalisé par Serge Ioan Celebidachi, le fils du chef d’orchestre roumain.

Il y a un an, le magazine Variety annonçait que le cinéaste Serge Ioan Celebidachi préparait un film sur la vie mouvementée de son père, le chef d’orchestre de génie Sergiu Celibidache, et que ce dernier allait être incarné à l’écran par John Malkovich. Un an plus tard, le même magazine Variety confirme la présence de l’acteur américain au casting du biopic The Yellow Tie, et précise qu’il sera rejoint par l’acteur britannique Rupert Friend, qui incarnera le chef d’orchestre dans sa jeunesse.

Le visage de Rupert Friend ne vous est sûrement pas étranger. Âgé de 40 ans, l’acteur britannique a une belle filmographie à son actif, avec notamment Orgueils et Préjugés de Joe Wright, où il incarne le séducteur George Wickham, mais également Le garçon au pyjama rayé de Mark Herman, Victoria : Les Jeunes Années d’une reine de Jean-Marc Vallée, Chéri de Stephen Frears ou encore The French Dispatch de Wes Anderson. Récemment, les fans de la saga Star Wars ont pu l’apercevoir dans la série Obi-Wan Kenobi.

Interrogé par le magazine Variety, Rupert Friend s’est dit "ravi de travailler une fois de plus avec John [Malkovich], l’un de nos plus grands acteurs", avec qui Friend a déjà joué dans The Libertine, en 2004. "C’est un honneur de partager avec lui la responsabilité d’incarner un homme aussi fascinant, complexe et talentueux que Sergiu Celibidache – je suis impatient de porter son histoire à l’écran."