L’acteur Ronan Vibert, connu pour ses rôles dans "Le Pianiste" et la série "The Borgias", est décédé à 58 ans

L’acteur britannique Ronan Vibert, connu notamment pour ses rôles dans la série "The Borgias" et le film "Le Pianiste", est décédé à l’âge de 58 ans alors qu’il était hospitalisé en raison d’une maladie, a indiqué sa manager Sharon Vitro au magazine cinématographique The Hollywood Reporter vendredi.

La nature de la maladie fatale n’a pas été précisée, indique le magazine. Ronan Vibert était hospitalisé dans un hôpital en Floride depuis peu.

Né à Cambridge, en Angleterre, le 23 février 1964, M. Vibert a vécu au Pays de Galles avant d’entrer à la Royal Academy of Dramatic Art, la plus ancienne école de théâtre britannique.

Parmi ses rôles importants se trouvent notamment trois épisodes de la mini-série britannique Traffik, diffusée en 1989, qui a servi de base au film Traffic de Steven Soderbergh, récompensé par un Oscar en 2000. Ronan Vibert a également incarné Andrzej Bogucki dans "Le Pianiste" de Roman Polanski ; Thorkel dans "Beowulf, la Légende Viking" et Giovanni Sforza dans "The Borgias".