L'acteur Roger E. Mosley, pilote de la série "Magnum", est décédé

L'acteur américain Roger E. Mosley est mort dimanche à l'âge de 83 ans des suites d'un accident de la route.

Le comédien est décédé entouré de sa famille, au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles, dans la nuit de samedi à dimanche, trois jours après un accident de voiture, a confirmé sa fille à différents médias américains.

Mosley était connu entre autres pour avoir incarné le pilote d'hélicoptère Terry dans plus de 150 épisodes de la série télévisée "Magnum" aux côtés de Tom Selleck, dans les années 1980.

Roger E. Mosley a joué notamment dans les films "The Mack" (1973), "Leadbelly" (1976) et "The Greatest" (1977). En télévision, il avait fait des apparitions dans les séries "Kojak", "Starsky et Hutch" ou "La croisière s'amuse", avait tenu un rôle récurrent dans "Cooper et nous" et était revenu sous un personnage différent dans le récent reboot de "Magnum".