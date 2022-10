L’acteur Pierce Brosnan aurait voulu incarner Elvis dans un biopic

L’acteur a confié quelle star il aurait voulu incarner dans un film, si on lui avait demandé.

C’est lors d’une interview avec le magazine NME qu’il a expliqué qu’on ne lui avait jamais demandé de prendre le rôle d’une star, et qu’il est aussi revenu sur la comédie musicale Mamma Mia à laquelle il a participé : "C’est le film le plus "musical" que j’ai jamais fait, et j’ai adoré ça. J’ai même reçu un disque de platine pour mes performances au chant, alors j’emmerde les critiques ! J’ai pu chanter avec Meryl Streep ! C’était la dernière chose à laquelle je m’attendais mais j’ai eu le rôle. J’ai bien compris la blague, le côté karaoké de tout ça, et qu’ils ne m’avaient pas engagé pour ma voix, mais ça m’a tout de même plu."

Et il a ensuite expliqué qui il aurait aimé être dans un film si on lui avait demandé : "Je ne voudrais incarner personne en particulier… Enfin, je veux dire qu’Elvis a déjà été pris [par Austin Butler dans le biopic Elvis], d’une très belle manière, d’ailleurs…"

Il a ensuite évoqué quelques-uns de ses meilleurs concerts, comme celui de Pink Floyd : "Je les ai vus avec Syd Barrett. Il était assis sur le côté comme un gnome. Les lumières étaient magnifiques. Ils ont joué "Set The Controls For The Heart Of The Sun" [de l’album de 1968 A Saucerful Of Secrets]. C’était énorme."

Pierce Brosnan est actuellement à l’affiche du film de super-héros Black Adam, aux côtés de Dwayne Johnson.