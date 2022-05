L’acteur Neil Patrick Harris s’excuse de sa blague après la mort d’Amy Winehouse

L’acteur de la série How I Met Your Mother présente ses excuses après qu’une photo qu’il avait prise il y a 11 ans suite au décès de la chanteuse a refait surface sur le web.

Amy Winehouse est morte des suites d’une intoxication alcoolique à 27 ans le 23 juillet 2011. Trois mois après sa mort, Harris et son époux, David Burtka, avaient organisé une soirée Halloween avec un plat qu’ils avaient décoré de manière à ce qu’il ressemble au cadavre d’Amy Winehouse.

Cette photo a refait surface 11 ans plus tard (via BuzzFeed) et l’acteur en a profité pour s’excuser de cette "blague regrettable".

Dans un communiqué publié sur Entertainment Weekly, il explique : "Une photo d’une soirée Halloween que j’avais organisée avec mon mari il y a 11 ans a récemment resurgi. C’était regrettable à l’époque, et cela le reste encore aujourd’hui. Amy Winehouse était un talent unique et je suis sincèrement désolée si cette image a causé du tort."

Le 23 juillet 2011 la londonienne Amy Winehouse s’éteint. Elle a 27 ans. Elle aura lutté à contre-courant contre les voix pop, les cristallines ou rock du moment, elle aura réussi à imposer un style inédit, un mélange nourri à la soul d’Ella Fizgerald, au crooner de Sinatra, au jazz de Sarah Vaughan, au rock’n roll de Wanda Jackson, le tout transposé au goût de cette jeune artiste à fleur de peau, taillée pour être une icône mais trop fragile pour vivre la vie d’une supernova.

