L'acteur Matt Smith est annoncé au Heroes Comic Con à Bruxelles le dimanche 25 septembre

Après la star de Charmed, Alyssa "Phoebe" Milano, et l'actrice de The Mandalorian, Katee Sackhoff, le tout nouvel événement de pop culture, Heroes Comic Con, annonce un nouveau grand nom : l'acteur britannique Matt Smith. Il a notamment brillé dans The Crown, mais aussi au sein de la série préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon, Doctor Who et Morbius. Avec un line-up déjà très impressionnant, Heroes Comic Con semble bien parti pour se faire une place parmi les plus grands événements du genre dès sa première édition. Les fans pourront rencontrer Matt Smith le dimanche 25 septembre à Brussels Expo.

Matt Smith est ce qu'on appelle une étoile montante. Depuis que cet acteur britannique a fait irruption dans la sphère médiatique en 2010 en incarnant le Onzième Docteur dans la série populaire Doctor Who (BBC), sa réputation n’a cessé de croître. Il a livré une excellente performance dans le rôle du prince Philip, duc d'Édimbourg, dans la première et la deuxième saison de The Crown et a également joué dans Pride and Prejudice and Zombies, Patient Zero, Terminator : Genisys, Morbius, le film dérivé de l'univers Spider-Man (Sony), et le thriller visuellement époustouflant, Last Night in Soho d'Edgar Wright.

Quant à son apparition la plus récente, il ne faut pas la chercher bien loin puisqu’on pourra le découvrir dans la série préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon, dans laquelle il joue le rôle du prédécesseur de Daenerys, Daemon Targaryen.

Outre de célèbres acteurs, Heroes Comic Con accueille également des artistes comics de renommée mondiale et une foule d'activités surprenantes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur heroescomiccon.be.