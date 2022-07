L’acteur le plus rentable d’Hollywood est… Samuel L. Jackson

On le sait, chaque film engendre son revenu et les films Hollywoodiens brassent beaucoup d’argent. Et un film qui marche est souvent propulsé par les stars qui jouent dedans. Du coup, le site anglais Ticket Source a établi un classement des acteurs les plus rentables en fonction du nombre de films où ils ont un rôle principal et le revenu généré par ceux-ci.