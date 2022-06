L'acteur Jean-Louis Trintignant est décédé à l'âge de 91 ans

Retour au cinéma. Trintignant poursuit sur sa lancée au début des années 80 avec Christian de Chalonge dans Malevil. Il tourne pour François Truffaut dans Vivement Dimanche ! en 1983 (aux côtés de Fanny Ardant), mais aussi dans le Grand Pardon d’Alexandre Arcady (1982). S’ensuivront des collaborations avec André Techiné, Philippe Labro, Enki Bilal. Et un retour chez Claude Lelouch. En 1986, il réunit Aimée et Trintignant pour Un homme et une femme : vingt ans déjà.

Fait étonnant, on le retrouve également au générique d’un autre grand chef-d’œuvre du XXe siècle. Un chef-d’œuvre d’un tout autre genre : Shining, de Stanley Kubrick. Le réalisateur de génie l’a voulu, et ce pour doubler Jack Nicholson.

Les années 90 arrivent à grands pas, et Trintignant est toujours là. Et bien là. Plus discrètes au cinéma, les œuvres restent minutieusement choisies. On le retrouvera ainsi dans Merci la Vie (Bertrand Blier, 1991), Trois couleurs : Rouge (Krzysztof Kieślowski, 1994), Regarde les hommes tomber et Un héros très discret (Jacques Audiard, 1994 et 1996), et l’incontournable Ceux qui m’aiment prendront le train (Patrice Chéreau, 1998)