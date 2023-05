L'acteur Helmut Berger, proche de Visconti, est mort à 78 ans

Helmut Berger, qui fut le compagnon et un des acteurs fétiches de Visconti, est décédé jeudi à l'âge de 78 ans en Autriche, a annoncé son agence Helmut Werner dans un communiqué à l'AFP.

L'acteur autrichien, polyglotte et longtemps réputé pour sa beauté, est connu pour ses rôles dans "Les Damnés" (1969) et "Ludwig, le crépuscule des dieux" (1973) de Visconti. Il y incarne un prince Louis de Bavière tourmenté, aux côtés de Romy Schneider rejouant le personnage de Sissi. Habitué des personnages aristocratiques, devant la caméra de son mentor, Helmut Berger a également tourné sous la direction de Vittoria de Sica dans "Le jardin des Finzi Contini" (1970). Il a entretenu une longue relation amoureuse avec Visconti jusqu'à sa mort en 1976.

Sa carrière va ensuite ralentir et c'est dans les pages people qu'il va se faire le plus remarquer, menant "la dolce vita toute sa vie durant", selon les termes de son agent. Drogue, tentatives de suicide, liaisons tapageuses et scandales en tout genre jalonnent une grande partie de sa vie. Il relate le tout en 1998 dans des mémoires, sobrement intitulées "Moi", avec des chapitres tels que "Dans le même lit que Mick Jagger" ou "J'ai servi Fellini". L'occasion de raviver une ancienne mais tenace inimitié avec Alain Delon, autre acteur fétiche de Visconti. Aperçu dans "Le Parrain 3" (1990), Helmut Berger a été plus récemment vu dans le "Saint Laurent" de Bertrand Bonello. Il incarne le couturier âgé, tandis que Gaspard Ulliel joue le Saint Laurent jeune.