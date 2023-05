L’acteur français Michel Cordes, alias Roland Marci dans "Plus belle la vie", est décédé par arme à feu

Michel Cordes qui incarnait Roland Marci dans la série télévisée "Plus belle la vie" a été retrouvé mort par arme à feu à son domicile de Grabels, en périphérie de Montpellier (France), annonce vendredi le quotidien français Midi Libre.

Les gendarmes ont retrouvé sa dépouille aux alentours de 15h00, selon le média. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de la mort. En plus d’être acteur, Michel Cordes était auteur et metteur en scène de théâtre. Dans "Plus belle la vie", il était le tenancier du bar "Le Mistral" dans les environs de Marseille. Né le 20 octobre 1945 à Siran dans l’Hérault, il était âgé de 77 ans.