L’acteur français Ary Abittan n’est plus mis en examen dans l’enquête qui le vise pour viol

L’acteur Ary Abittan, qui avait été mis en examen en novembre 2021 à Paris pour viol sur une femme de 23 ans, a finalement été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté mercredi par deux juges d’instruction, a appris l’AFP de source proche du dossier.

Les magistrates ont répondu favorablement à sa demande d’octroi de ce statut, conformément aux réquisitions du parquet, a précisé une source judiciaire. Selon des éléments de l’ordonnance dont l’AFP a eu connaissance, les juges d’instruction chargées des investigations ont reconnu le stress post-traumatique "indiscutable" de la plaignante, mais ont estimé qu’il ne "ressortait pas de l’information judiciaire d’indices graves ou concordants en faveur d’acte de pénétration sexuelle imposée par violence, contrainte, menace ou surprise".

Contactée par l’AFP, l’avocate de l’acteur, Me Caroline Toby, s’est "réjouie" de "cette décision qui remet en cause le tribunal médiatique qui parfois juge et condamne trop rapidement". Me Arash Derambarsh, conseil de la plaignante, n’a pas souhaité s’exprimer "pour préserver le secret de l’instruction".