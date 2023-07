L’acteur et chanteur Aliocha Schneider, dernier coup de cœur des Médias Francophones Publics, avec "Ensemble"

Aliocha n’avait pourtant rien en commun avec la Méditerranée. Sa famille quitte Paris pour changer d’air. Direction le Canada pour cette famille d’artistes. Le père est danseur, les frères touchent à tout. Mais la musique, elle, joue un rôle à part. Comme un canal de communications secret entre Aliocha et Vadim, son frère aîné. Un langage rien qu’à eux. Il lui offre ses premiers disques et l’abreuve de clips YouTube. Aliocha rêve alors d’une carrière musicale.

Il entame le chant à 10 ans, et enchaîne avec des cours de guitare à 13 ans. Il se met à écrire ses propres chansons, d’abord en anglais. "L’anglais est plus instinctif pour moi" explique Aliocha, baigné plutôt par la musique anglophone.

Eleven Songs, le premier album d’Aliocha, qui célèbre ses influences folks de Dylan à Eliott Smith, le fait reconnaître et lui offre ses premières expériences de live (Fnac Live, Les Inrocks festival, La Boule Noire). Après un second disque, en 2020, pour contrer le repos forcé par la pandémie, Aliocha traduit un de ses morceaux en français. Cela donne C’est tout, c’est rien. L’expérience est satisfaisante et l’amène vers un EP, puis un LP. "C’est un vrai travail supplémentaire pour moi d’écrire en français. Mais quand j’y arrive, ce qui en sort est encore plus fort, encore plus intime" estime-t-il. En d’autres termes, le français permet à Aliocha de s’ouvrir davantage sur ses désirs et ses rêves.