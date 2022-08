L'acteur de Terminator 2 aurait préféré Nine Inch Nails pour la bande-son

L’acteur du film Terminator 2: Judgement Day, Robert Patrick a expliqué qu’en 1991, il avait proposé un titre de Nine Inch Nails pour la bande-son plutôt que Guns N’ Roses.

Il explique en interview qu’Arnold Schwarzenegger (qui incarnait Terminator) avait rejeté sa proposition qu’il avait faite au réalisateur James Cameron. C’est de cette manière que " You Could be Mine " des Guns a finalement été sélectionné.

Patrick explique au media The Guardian que son frère cadet, Richard Patrick (du groupe américain Filter) était alors guitariste de tournée pour Nine Inch Nails, ce qui lui avait donné envie de proposer le groupe.

“Quand nous faisions Terminator 2 , j’avais pour habitude d’écouter " Head Like A Hole" de Nine Inch Nails”, explique Robert Patrick, qui incarne le méchant T-1000 dans le film.

Patrick l’avait alors fait écouter à James Cameron pour “lui donner envie de la choisir comme bande son " mais il avait répondu : " non, Arnold préfère Guns N’ Roses ".

" You Could Be Mine " apparaît d’ailleurs à deux reprises dans le film : dans la scène où Edward Furlong (en John Connor) accélère sur sa moto puis à nouveau dans le générique de fin.

Richard Patrick ajoute que le refus de James Cameron et Arnold Schwarzenegger est un peu ironique, vu que Trent Reznor de Nine Inch Nails a maintenant remporté deux Oscars pour des signatures de bandes-son de films.