L’acteur de Stranger Things, Caleb McLaughlin, sera à Heroes Comic Con à Bruxelles

Caleb McLaughlin a conquis les spectateurs du monde entier en incarnant le rôle de Lucas Sinclair dans la série à succès Stranger Things. Comptant parmi les quatre personnages principaux de la série, sa notoriété a atteint des sommets sans précédent ces dernières années. À seulement 20 ans, cette jeune célébrité est déjà saluée comme un acteur, chanteur et danseur aux multiples talents.



Avant de se dévoiler dans la série Netflix, Caleb était connu pour ses performances sur la prestigieuse scène de Broadway. En 2012, il est monté pour la première fois sur scène en interprétant le jeune Simba dans Le Roi Lion. Il a ensuite joué Bokkie dans le spectacle Off-Broadway Painted Rocks at Revolver Creek, pour lequel il a reçu des critiques élogieuses.



Pendant son adolescence, Caleb a joué dans la comédie musicale Jazzland au Lincoln Center. Il a participé à des spectacles avec Broadway's Next Generation au 54 Below et a enregistré un album intitulé Broadway's Next Generation. Il est également apparu dans des émissions de télévision telles que ABC Forever, CBS Unforgettable et CBS Blue Bloods avec Tom Selleck.



Depuis son succès dans Stranger Things, Caleb a décroché d'autres grands rôles. Vous pouvez le voir incarner Cole dans le western Concrete Cowboy avec Edris Elba sur Netflix et Darius dans le drame sportif américain High Flying bird.