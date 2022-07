L’acteur Armie Hammer chassé d’Hollywood reconverti dans l’hôtellerie de luxe ?

Armie Hammer au sommet de sa gloire en 2017 dans "Call Me By Your Name" aux côtés de Timothée Chalamet est devenu en 2021 persona non grata à Hollywood en raison d’accusations d’agressions sexuelles et de penchants cannibales (des SMS où l’acteur révèle ses fantasmes de cannibalisme avaient défrayé la chronique). Depuis lors le comédien de 35 ans, père de deux enfants, avait entamé une cure de désintoxication pour venir à bout de ses problèmes de drogues, d’alcool et d’addiction sexuelle.

Et voilà qu’à l’été 2022 il refait les gros titres des magazines people pour des faits… non exceptionnels ! On le soupçonne d’avoir un job "normal" ou presque : il travaillerait désormais dans les îles Caïmans pour un hôtel proposant des locations de résidences de vacances. La possible reconversion professionnelle d’une star déchue déchaine les passions. Le média TMZ a d’ailleurs publié une photo où l’on voit l’acteur vêtu de l’uniforme de l’hôtel en question, dans un bureau, en train de s’adresser à des clients selon la source. Précédemment, l’entourage d’Armie Hammer avait démenti son travail de concierge dans les îles Caïmans.