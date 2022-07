L'acteur américain Paul Sorvino, alias Paul Cicero dans Les Affranchis, est mort à 83 ans

Pendant plus de 50 ans, il a incarné des rôles aussi variés que celui d'un communiste italo-américain dans "Reds" de Warren Beatty, Henry Kissinger dans "Nixon" d'Oliver Stone et le chef de la mafia Eddie Valentine dans "Les Aventures de Rocketeer". Il disait souvent que, s'il était surtout connu pour avoir joué des gangsters, ses véritables passions étaient la poésie, la peinture et l'opéra.

Sa fille Mira Sorvino, elle aussi actrice et qui fut couronnée en 1995 de l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour "Maudite Aphrodite" de Woody Allen, lui a rendu hommage sur Twitter. "Mon père, le grand Paul Sorvino, est décédé. Mon cœur est déchiré - une vie d'amour, de joie et de sagesse en sa présence est terminée. Il était le plus merveilleux des pères", a-t-elle écrit.