L’acné d’adulte : cette maladie inflammatoire touche une femme sur cinq

L’acné hormonale chez l’adulte, comment y remédier ? Le point avec le Dr Roquet Pierre-Paul, dermatologue au Grand Hôpital de Charleroi.

L’acné est une maladie inflammatoire chronique de la peau. Elle se présente sous la forme de petits boutons et peut parfois se révéler très invalidante.

Quant à l’acné tardive - comme son nom l’indique – elle survient tardivement et souvent, après une période de rémission. Elle touche une femme sur 5.

"Les femmes âgées de 25 à 30 ans sont les plus touchées bien que cette acné peut toucher les hommes également ainsi que d’autres tranches d’âge tout comme des individus qui n’en auraient jamais eu auparavant. Lorsque cette acné surgit, c’est soit via des lésions d’acné qu’on a au cours de l’adolescence, soit via de nouvelles lésions" explique le Dr Roquet, dermatologue au GHDC.