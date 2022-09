L’acné : comment s’en débarrasser et comment la soigner ?

L’acné est une maladie extrêmement fréquente qui se développe principalement au niveau du visage et du haut du corps. Neuf personnes sur dix en souffrent un jour ou l’autre ! L’acné apparaît en généralement chez les personnes âgées entre 15 et 24 ans et guérit spontanément vers 25 ans. Un petit pourcentage d’adolescents risque de souffrir d’une forme plus prononcée, avec souvent, des conséquences psychologiques importantes.