L’acier Corten s’invite au jardin

Le succès se poursuit. Depuis des années, des éléments réalisés en acier Corten se prêtent à l’aménagement et à la décoration des jardins. Bordures, bacs de culture, fontaines, foyers et tant d’autres créations permettent l’harmonieux contraste entre la couleur de la rouille et la verdure. Si beaucoup de structures ont une origine industrielle, des ateliers et des artistes réalisent à façon des objets permettant de personnaliser le jardin.