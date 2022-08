L’achèvement de la première phase des travaux du parc de Forest est prévue pour fin 2022

La première des trois phases du réaménagement du parc de Forest devrait être terminée pour la fin de l’année, selon Elien De Swaef, porte-parole de Beliris, l’organisme public chargé du chantier. Les deux autres phases de travaux ont déjà été entamées également. Une visite du chantier a été réalisée mardi en présence de Karine Lalieux, ministre de tutelle de Beliris, de Mariam El Hamidine, bourgmestre de Forest et d’Alain Mugabo, l’échevin des espaces verts.

"La première phase de ce grand projet concerne la restauration du chalet et des auvents au centre du parc", a expliqué Elien De Swaef. "Ces travaux-là, qui ont débuté l’année passée, ont déjà bien avancé. Les pierres ont été nettoyées, certaines parties ont été repeintes, de manière à respecter l’état d’origine. Des fenêtres plus grandes seront néanmoins installées dans le chalet, pour une vue élargie sur le parc. Une terrasse sera aménagée, ainsi que des toilettes publiques et une conciergerie. Tout cela devrait être terminé pour la fin de l’année", a détaillé la porte-parole. Une seconde phase de travaux est axée sur la maison des jardiniers, située avenue Reine Marie-Henriette, qui, elle, ne sera pas restaurée mais démontée pour être totalement reconstruite. "Le nouveau bâtiment sera moins énergivore et disposera d’une toiture verte. Il sera équipé pour accueillir les jardiniers et leur matériel. L’achèvement est prévu pour fin 2023", a exposé Elien De Swaef.

La troisième et dernière phase a débuté en juin et concerne l’aménagement du parc en lui-même. Elle a commencé avec la création d’un bassin de récolte d’eau de pluie, dans la partie basse du parc, à côté de la place de Rochefort. "Ultérieurement, un bassin d’orage sera aussi installé plus haut. Il est également prévu d’élaguer, de replanter et de recréer des zones de pelouse", a expliqué la porte-parole de Beliris.