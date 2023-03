L’acharnement politico-judiciaire à l’encontre de l’écrivaine et sociologue Pinar Selek doit cesser

L’acharnement politico-judiciaire sur Pinar Selek commence en juillet 1998, lorsqu’elle est arrêtée par la police turque alors qu’elle est en passe de publier une recherche sur la diaspora kurde. En prison, la police lui demande de livrer les noms des personnes interviewées au cours de ses recherches. Ce qu’elle refuse de faire, malgré les actes de torture qu’elle subit.

Le 9 juillet, elle apprend qu’elle est arbitrairement accusée d’être la commanditaire d’un "attentat" qui a frappé le marché aux épices d’Istanbul. L’accusation s’appuie sur de faux témoignages extorqués sous la torture. Elle est qualifiée de "terroriste", alors que plusieurs rapports d’experts certifient que l’explosion était due à une fuite de gaz. Au cours de ces deux années et demie de prison, les accusations n’ont de cesse de fuser. Pinar Selek est libérée en décembre 2000 et acquittée en 2006. Mais la persécution ne s’arrête pas là. La Cour de cassation fait appel des verdicts d’acquittement successifs. Par quatre fois, Pinar Selek est condamnée et acquittée, suite aux jugements intervenus en 2006, 2008, 2011 et 2014.

Le premier acquittement de 2006 est cassé en 2007 ; le second de 2008 le sera en 2009. Pinar Selek est alors contrainte de quitter la Turquie. Elle vit deux ans en Allemagne, avant de s’installer en France où elle obtient la nationalité française en 2017. Cependant, l’acharnement politico-judiciaire se poursuit. Alors que l’acquittement de 2011 est cassé en 2012, la Cour de cassation condamne Pinar Selek à la prison à perpétuité en 2013.

Cette condamnation est annulée en 2014 suite à un appel des avocats dénonçant les illégalités de cette procédure. Néanmoins, en janvier 2017, le procureur de la Cour de cassation demande une condamnation à perpétuité pour "terrorisme".

En juin 2022, la Cour suprême annule son quatrième acquittement. Finalement, c’est un mandat d’arrêt international qui est lancé le 6 janvier 2023 par le Tribunal criminel d’Istanbul en vue d’un énième procès fixé au 31 mars prochain.