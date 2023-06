L’ACFF, via une majorité de clubs de D2, favorable à une N1 sans équipe flamande

Cela doit encore être voté à l’Union Belge avant le 30 juin, mais les différentes Ailes y sont bel et bien favorables : en 2024-2025, il y aura bien deux N1, au lieu d’une seule encore la saison à venir.

Nous l’évoquions dans notre magazine de la semaine dernière, le dossier est à présent en passe d’être emballé ! Au-delà de la saison 2023-2024, il n’y aura bel et bien plus de confrontations entre une équipe flamande et d’autres, d’une autre Communauté, au niveau des clubs ne faisant pas partie du monde des professionnels.

La N1 mixte, c’est bientôt parti pour un dernier tour de piste. Ainsi en ont décidé non seulement les clubs de la Vlaamse Voetbal (VV) et ceux, de D2 acff, lesquels se sont dit majoritairement favorables à deux séries N1 distinctes, autrement écrit une vraie scission, et ce via leur réponse à un questionnaire transmis par leur Aile.

C’est ce que rapporte un communiqué de cette même ACFF, après un conseil d’administration qui a eu lieu ce dernier mardi. Pour rappel, avoir une N1 avec des clubs francophones, bruxellois ou germanophones permettra à un de ceux-ci de rejoindre la D1B chaque saison, et ce pour autant que cette formation ait obtenu la licence pour jouer à ce niveau.

Encore aujourd’hui, mis à part sans doute la Raal et une équipe U23, comme par exemple celle du Sporting Charleroi, il reste encore un peu de pain sur la planche à quelques ambitieux comme Visé, Mons, Rochefort ou l’Olympic pour être complètement prêts à faire le grand saut vers la D1B. Pour être officielle et se développer dans une bonne année, cette nouvelle configuration de notre football devra passer au vote à l’Union Belge avant le 30 juin prochain.

Du coup, un groupe de travail se penchera dans les prochaines heures sur les modalités de la proposition. Jouera-t-on à 8, 10 ou 12 en N1, nouvelle mouture en 2024-2025 ? Combien de montants seront-ils prévus aux échelons inférieurs pour obtenir le quota d’équipes souhaitées dans les séries nationales ? Combien de descendants de N1 seront prévus dans deux saisons ? Quel type de licence sera-t-il nécessaire d’obtenir pour jouer à ce niveau ? Qui seront les prochains concurrents U23 et à quel niveau débuteront-ils ? Sous quelle forme, etc etc..

Derrière ce nouveau paysage, il y a également bien sûr des enjeux financiers via les futurs droits TV et les rétributions des pros à ceux qui acceptent d’accueillir leur équipe de promesses de demain. De tout cela et de bien d’autres sujets comme l’obligation d’avoir la licence N1 pour disputer le prochain tour final de D2 acff, le nouveau cadre financier et ses implications, le statut réservé par les

clubs de la Sixième Province (ceux qui ne sont pas flamands, en N1, D2 et D3) à leur membre affilié au RFC Liège, Jean-François De Sart, il en sera aussi question avec un certain intérêt lors du prochain conseil d’administration de cette instance des clubs situés entre les Pros et les Provinciales, prévu le mardi 27 juin prochain.