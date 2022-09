Прийом українців, позитивний досвід | L’accueil des Ukrainiens, une expérience positive

La grande majorité des familles d'accueil qui ont accueilli des réfugiés ukrainiens au cours des six derniers mois, ou qui le font encore, considèrent cette expérience comme positive. C'est ce que démontrent les résultats d'une enquête menée auprès de plus de 650 familles d'accueil à travers la Belgique par des chercheurs de la haute école Odisee à Bruxelles.

À la mi-juin, les chercheurs ont lancé une enquête sur l'enthousiasme des familles qui accueillent des réfugiés ukrainiens chez elles depuis plusieurs mois, ou qui l'avaient fait par le passé. "Plus de 700 personnes ont répondu au questionnaire en ligne, dont plus de 650 étaient des familles d'accueil", indique Mieke Schrooten, promotrice de l'étude. Au total, 83,5% ont décrit leur expérience en matière d'accueil de réfugiés ukrainiens, comme étant "plutôt positive" à "très positive". Là où l'accueil est encore en cours, le chiffre est de 89%. Près de 90% ont organisé l'accueil dans leur propre maison. Un peu plus de 10% l'ont fait dans une résidence secondaire ou un logement vide. Deux personnes sur trois disent recevoir un soutien de la part de la commune ou du CPAS. Par ailleurs, et si nécessaire, 36% d'entre eux ont déclaré qu'ils souhaiteraient accueillir de nouveaux réfugiés ukrainiens cette année.