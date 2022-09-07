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Ukraine - Україна

Прийом українців, позитивний досвід | L’accueil des Ukrainiens, une expérience positive

il y a 20 minutesTemps de lecture2 min
Par Belga

Переважна більшість приймаючих сімей, які приймали українських біженців протягом останніх півроку або ще приймають, вважають цей досвід позитивним. Про це свідчать результати опитування, проведеного серед понад 650 приймаючих сімей по всій Бельгії дослідниками зі середньої школи Odisee у Брюсселі.

У середині червня дослідники запустили дослідження ентузіазму сімей, які приймали українських біженців у своїх домівках протягом кількох місяців або робили це раніше. "Понад 700 людей відповіли на онлайн-анкету, з яких понад 650 були прийомними сім’ями", — каже Міке Шрутен, ініціатор дослідження. Загалом 83,5% описали свій досвід прийому українських біженців як "досить позитивний" або "дуже позитивний". Там, де прийом ще триває, – 89%. Майже 90% влаштували прийом у себе вдома. Трохи більше 10% зробили це у другому домі чи порожньому житлі. Двоє з трьох людей кажуть, що отримують підтримку від муніципалітету або CPAS. Крім того, у разі необхідності, 36% з них заявили, що приймуть нових українських біженців цього року.

 

L’accueil des Ukrainiens, une expérience positive

La grande majorité des familles d'accueil qui ont accueilli des réfugiés ukrainiens au cours des six derniers mois, ou qui le font encore, considèrent cette expérience comme positive. C'est ce que démontrent les résultats d'une enquête menée auprès de plus de 650 familles d'accueil à travers la Belgique par des chercheurs de la haute école Odisee à Bruxelles.

À la mi-juin, les chercheurs ont lancé une enquête sur l'enthousiasme des familles qui accueillent des réfugiés ukrainiens chez elles depuis plusieurs mois, ou qui l'avaient fait par le passé. "Plus de 700 personnes ont répondu au questionnaire en ligne, dont plus de 650 étaient des familles d'accueil", indique Mieke Schrooten, promotrice de l'étude. Au total, 83,5% ont décrit leur expérience en matière d'accueil de réfugiés ukrainiens, comme étant "plutôt positive" à "très positive". Là où l'accueil est encore en cours, le chiffre est de 89%. Près de 90% ont organisé l'accueil dans leur propre maison. Un peu plus de 10% l'ont fait dans une résidence secondaire ou un logement vide. Deux personnes sur trois disent recevoir un soutien de la part de la commune ou du CPAS. Par ailleurs, et si nécessaire, 36% d'entre eux ont déclaré qu'ils souhaiteraient accueillir de nouveaux réfugiés ukrainiens cette année.

 

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