Прийом українців, позитивний досвід | L’accueil des Ukrainiens, une expérience positive

Переважна більшість приймаючих сімей, які приймали українських біженців протягом останніх півроку або ще приймають, вважають цей досвід позитивним. Про це свідчать результати опитування, проведеного серед понад 650 приймаючих сімей по всій Бельгії дослідниками зі середньої школи Odisee у Брюсселі.

У середині червня дослідники запустили дослідження ентузіазму сімей, які приймали українських біженців у своїх домівках протягом кількох місяців або робили це раніше. "Понад 700 людей відповіли на онлайн-анкету, з яких понад 650 були прийомними сім’ями", — каже Міке Шрутен, ініціатор дослідження. Загалом 83,5% описали свій досвід прийому українських біженців як "досить позитивний" або "дуже позитивний". Там, де прийом ще триває, – 89%. Майже 90% влаштували прийом у себе вдома. Трохи більше 10% зробили це у другому домі чи порожньому житлі. Двоє з трьох людей кажуть, що отримують підтримку від муніципалітету або CPAS. Крім того, у разі необхідності, 36% з них заявили, що приймуть нових українських біженців цього року.