L’accueil de millions d’ukrainiens se fait sans problème contrairement à l’arrivée de Syriens en 2015, êtes-vous d’accord avec ce constat ?

Le débat se conclut avec Tanguy à Waterloo : "Je fais un simple constat, je ne porte pas de jugement. Mais il me semble plus facile d’accueillir des réfugiés ukrainiens que des Syriens ou des Afghans. J’ai l’impression que c’est plus simple d’accueillir des personnes qui viennent d’un même continent, avec une même culture, une même religion et une même couleur de peau. Je pense aussi que les gens estiment que c’est plus simple d’accueillir des réfugiés pour des raisons humanitaires et à cause de la guerre que pour des raisons économiques."

