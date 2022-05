L’accouchement dans l’eau : lubie dangereuse ou option sécuritaire ?

Accoucher en maison de naissance ou chez soi implique évidemment que le couple et la femme soient suivis dans un cadre périnatal un peu différent que le suivi classique en milieu hospitalier. Une plus grande personnalisation et une meilleure continuité des soins sont permises avec le suivi des sages-femmes. L'approche est plus axée corps-coeur-esprit.

Les bons résultats de l'accouchement dans l'eau devraient aussi être possibles à l'hôpital, où l'accès aux soins d'urgence est facilité.

Pour le confort de la maman, l'idéal est que la température de l'eau se situe entre 34 et 37°. Le mieux serait toutefois que ce soit la femme qui règle la température qui lui semble optimale. Mais il faut savoir qu'une eau trop chaude fait monter le rythme cardiaque du bébé. Il faut que la baignoire soit suffisamment grande et profonde pour que la femme puisse bouger en toute liberté.

Concrètement, les conditions pour permettre une naissance dans l'eau sont, pour les mamans : être en bonne santé, être à terme et avoir eu une grossesse sans complications. On peut déjà y contribuer en amont par un suivi global, au niveau physique, émotionnel et mental.

L'environnement dans lequel la femme va accoucher va aussi jouer un rôle important. La possibilité de faire une partie du travail et d'accoucher dans le bain fait partie intégrante de ce fameux modèle de soins et relationnel bio-psycho-social. Cet environnement à l'hôpital doit aussi permettre la détente, l'intimité et la dignité, via des sas pour que la future maman ne soit pas exposée.