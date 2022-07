L’accord Ukraine-Russie sur les céréales : "On évite un phénomène de panique", selon Olivier De Schutter

Une très mauvaise nouvelle pour ceux qui achètent plus de la moitié de leur blé à Kiev comme l’Ethiopie, la Tunisie, le Yémen, la Libye, le Liban, la Somalie ou l’Erythrée. Le coup est d’autant plus lourd que ces pays sont généralement pauvres et que leurs populations ont du mal à faire face à la hausse des prix accentuée par la crise ukrainienne. Avant la guerre en Ukraine, les Nations Unies estimaient que 276 millions de personnes étaient confrontées à une insécurité alimentaire grave dans le monde. Depuis, ce chiffre serait de 345 millions, à en croire David Beasley, le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial.

On est dans un nombre important de pays dans des situations extrêmement tendues au niveau de la sécurité alimentaire

nous confirme Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme. " C’est lié à la combinaison toxique de trois facteurs : des sécheresses qui ont été très importantes en Afrique du Nord, en Inde, au Pakistan, des inondations au Sud-Soudan, donc des phénomènes météorologiques extrêmes ; des conflits qui ont amené parfois des déplacements de population et donc l’impossibilité pour les agriculteurs de semer et de récolter ce qu’ils ont semé ; et, enfin, la hausse des prix qui affectent des populations nombreuses dans les pays en développement qui ne sont pas protégés par la protection sociale et qui consacrent une part importante de leur budget à l’achat de denrées alimentaires. Donc, on avait une menace de famine. Et pour une partie de ces personnes menacées de famine, cet accord est une très importante nouvelle. Ça va baisser la facture alimentaire des pays importateurs, permettant à des gouvernements de venir au secours aux populations dans de bien meilleures conditions. "