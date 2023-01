L'accord sur augmentation du nombre de vols à Liège Airport rassure la direction et déçoit les riverains

Du côté de la direction de l’aéroport, on se montre plutôt satisfait, au lendemain de l’accord intervenu au sein du gouvernement wallon. Ce dernier a encadré la croissance de l’aéroport. Le plafond est relevé à 55.000 vols par an pour les avions de plus de 34 tonnes. Si l’on ajoute à cela les vols d’avions de moins de 34 tonnes, environ 15% des vols à Liège, l’aéroport pourra compter sur environ 63.000 mouvements par an, selon les explications données par le ministre wallon de l'Economie Willy Borsus (MR).

C’est moins que ce que l’aéroport avait souhaité pour continuer à développer les activités à Liège. Toutefois, l’interdiction progressive des avions les plus bruyants devrait permettre aux compagnies aériennes d’avoir le temps de s’adapter. "Nous pensons que le gouvernement a pris en compte une série de demandes que nous avions, à savoir qu’on ne change pas d’avion tous les jours. Donc, il faut du temps pour changer et moderniser la flotte", explique Christian Delcourt, Directeur de la communication de LiègeAirport. "Les 747-400 vont sortir dans 7 ans. Donc, cela laisse aux compagnies aériennes un certain laps de temps pour moderniser la flotte d’avions", ajoute Christian Delcourt