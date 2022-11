L’accident cardiaque du volleyeur waremmien Martin Perin rappelle l’importance des gestes qui sauvent

Le 1er octobre dernier, le Waremmien Martin Perin, volleyeur professionnel de 19 ans, a frôlé la mort. Il a été victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match qu’il disputait à Alost avec son club actuel : Maaseik. Martin Perin a été formé à Waremme. Il est aussi membre de l’équipe nationale de volley.

Aujourd’hui, Martin Perin raconte : "Lors du deuxième set, j’ai eu pendant quatre secondes, je pense, la tête qui tournait. Je suis tombé, je me suis écroulé. Je ne me rappelle plus rien. On m’a raconté que j’étais tombé sur la tête. Tout le monde pensait juste que j’étais tombé dans les pommes. Mais en fait pas du tout… L’arbitre, Koen Luts, a bien pris les choses en main. Il a fait évacuer toute la salle. Il a mis des panneaux autour de moi. Un infirmier des soins intensifs est arrivé. Il m’a fait un massage cardiaque puis deux chocs au défibrillateur externe. C’est là que je suis enfin revenu en vie. Après ça, les ambulances sont arrivées. J’avais repris conscience. Ensuite, je suis allé vers l’hôpital en ambulance.".

Martin Perin y a passé une douzaine de jours. On lui a implanté un défibrillateur interne. "Le défibrillateur interne, si un jour j’ai encore des problèmes cardiaques, ce que je n’espère pas, il fera un peu le rôle du défibrillateur externe. C’est-à-dire me faire un choc pour que je puisse rester en vie. C’est par précaution vu qu’on n’a toujours trouvé aucune cause à cet arrêt.", explique Martin Perin.