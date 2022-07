L’accès à la propriété se durcit pour les jeunes selon la Banque nationale

En Belgique, les prix des logements ont grimpé de 16,4% entre 2019 et 2021. Cependant, la réduction des taux d’intérêt au fil du temps a été un important facteur de soutien au marché immobilier. "Ils sont tombés d’environ 14% durant les années 1980 à seulement 1,5% en moyenne en 2021", précise encore la BNB.

On observe toutefois une remontée des taux hypothécaires, surtout depuis le début de cette année 2022.

"En conclusion, c’est toujours possible de devenir propriétaire en Belgique, mais on constate depuis quelques années une forte augmentation des prix immobiliers et cela a un impact sur l’accès au marché du logement. Aujourd’hui il faut disposer de davantage de fonds propres pour pouvoir emprunter plus, au risque de voir la situation se corser. De ce fait, les jeunes constituent un public vulnérable puisque leurs revenus sont généralement plus bas que la moyenne", ponctue Christopher Warisse, auteur de l’étude.