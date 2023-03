L'accélération de Van der Poel, l'intelligence de van Aert, le sprint de Philipsen : Tadej Pogacar compose son coureur idéal

En termes de vitesse pure, le Slovène cite également deux coureurs belges : "Tim Merlier ou Jasper Philipsen. Ce sont les deux plus rapides du peloton. Prenez Jasper, je ne dis pas cela parce que c’est mon ami et ancien coéquipier, mais parce qu’il a fait de grands progrès. Il y a deux ans, je n’aurais pas pensé qu’il serait aujourd’hui le plus rapide du monde."

Autre caractéristique que Pogacar prendrait bien à un autre coureur, la compétence en matière de pilotage : "Pidcock, van der Poel, van Aert, Mohoric et Mezgec. Mais je pourrais en citer d’autres. Ce sont tous des fous et ce n’est pas une mauvaise chose. Lorsque vous essayez de gagner, vous repoussez les limites. Vous poussez et parfois, vous faites des erreurs. Et c’est tout un art que d’apprendre de ces erreurs. Si vous le faites bien, la prochaine fois, vous irez plus vite que les autres."

Pour accompagner Pogacar dans sa quête de victoire dimanche, le Slovène parle aussi de son coéquipier idéal : "Pour l’instant, cette saison, c’est Tim Wellens. Mais tous mes coéquipiers s’investissent pour moi", conclut Tadej Pogacar.

Le Tour des Flandres, c’est ce dimanche. La course est à suivre sur tous les médias de la RTBF.