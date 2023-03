L’Académie française a 389 ans : des lettres de noblesse gagnées au fil des siècles, entre prestige et controverse

Richelieu demande à l’Académie française de devenir la garante de la langue française, une mission confirmée par le roi le 29 janvier 1635 par les Lettres patentes. Il s’agit de l’harmoniser, de faire en sorte qu’elle soit compréhensible par tous les Français. Il faut rappeler qu’à l’époque, le Français reste souvent une langue peu utilisée dans les provinces françaises. Il faut aussi qu’elle soit précise et éloquente avec l’objectif d’augmenter son prestige international.

C’est précisément au 17e et au 18e siècle que le prestige du français s’affirme : ce n’est pas nécessairement l’Académie qui en a été le moteur, mais plutôt l’affirmation de la France au plan politique, économique et surtout culturel, avec le français qui devient la langue de Molière. Dans le même temps, Richelieu avait concrètement demandé de rédiger un certain nombre d’ouvrages dont un dictionnaire, une grammaire, une rhétorique, centrée sur l’art d’argumenter, et une poétique, qui étudie le processus de création.

De rhétorique et de poétique, il n’y en eut jamais. Pour la grammaire, il a fallu attendre… 1930. Cette grammaire a été tellement critiquée qu’elle ne sera jamais rééditée et l’expérience ne sera pas renouvelée. Seul un dictionnaire sera publié, dont la première édition paraît en 1694. Depuis lors, les académiciens s’y consacrent avec constance. On en est à la neuvième édition mais les académiciens travaillent à leur rythme : le premier tome de "A à enzyme" a été publié en 2000 et 23 ans plus tard le quatrième tome, de "quotité à la lettre z" n’est pas encore publié.