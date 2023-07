L’Académie européenne du cinéma veut mieux représenter la diversité européenne

L’Académie européenne du cinéma a décidé de réserver un siège de son comité aux communautés ethniques transnationales, tandis que les représentants siégeant dans cette instance seront élus par région et non plus par pays, a-t-elle annoncé par communiqué. Ces deux mesures poursuivent un même objectif : mieux représenter la diversité européenne.

Fondée en 1989, l’Académie européenne du cinéma regroupe d’importantes figures du 7e art natives de 52 pays européens, dont la Palestine et Israël. Son comité est composé de 19 membres (production, actrices et comédiens,…) sans compter la présidence, actuellement occupée par la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland.

L’acteur britannique Ben Kingsley ("Ghandi", "Shutter Island"…) et le réalisateur hongrois István Szabó (lauréat d’un Oscar pour "Mephisto") en sont en outre membres honoraires.

Dans sa configuration actuelle, seul un quart des membres du comité représentent l’ensemble des 30 pays d’Europe de l’Est et du Sud-Est. Le comité a dès lors décidé à l’unanimité de restructurer ses règles de représentation afin de mieux "refléter les réalités de l’Europe moderne" et de mieux leur "donner une voix".