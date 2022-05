L’Académie du Gros Son : Voici LE micro à avoir absolument dans votre home-studio

Ce mois-ci, Gérald Jans et André Six vous expliquent pourquoi le micro SM57 de la marque SHURE est LE micro indispensable dans tout studio qui se respecte.

Introduit en 1965, le Shure SM57 est un microphone dynamique unidirectionnel fabriqué par la société Shure, conçu pour la prise de son instrumentale et vocale. Il est aujourd'hui l'un des microphones les plus vendus au monde. Connu pour son incroyable solidité, il est s ouvent utilisé pour faire la prise de son des amplificateurs de guitare et pour capter la caisse claire d'une batterie.

Il est également, depuis 1965, le microphone officiel du président des États-Unis et de l'agence des communications de la Maison-Blanche. Depuis Lyndon B. Johnson, tous les discours des présidents américains ont été retransmis à l'aide de ce microphone.

