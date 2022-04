L’Académie du Gros Son : tout savoir sur le mythique effet slapback

Ce mois-ci on explore les tout premiers effets sur les voix avec le mythique délai SLAPBACK qui a donné le son classique d’Elvis Presley et de toute la scène rock'n’roll et rockabilly de Sun Records.

Gérald et André nous expliquent comment cet effet très identifiable a été inventé, comment on faisait dans le temps et aussi comment faire de nos jours avec un petit plugin dans votre logiciel de travail du son ! Cet effet sonne très "vintage" si poussé fort mais reste incontournable même dans les productions modernes, une fois mélangé à d’autres effets. À essayer sur vos derniers enregistrements, que ce soit "Blue Suede Shoes" ou le dernier single de Florence + The Machine.

