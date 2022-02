L’Académie du Gros Son : comment enregistrer sa guitare comme un pro sans ampli sur son ordinateur ?

Vous vous êtes toujours demandé comment enregistrer votre dernier riff de guitare à la maison sans ampli pour que cela sonne aussi pro que votre guitariste préféré ? Ne cherchez plus : Gérald Jans et André Six vous expliquent comment y arriver.

Et si vous désirez avoir plus d’infos à ce sujet, n’hésitez pas à consulter notre chaîne Youtube.

Chaque mois, Gérald Jans et André Six vous proposent une capsule vidéo afin de vous aider à obtenir des bonnes informations sur l’art de l’enregistrement et de la production musicale. À travers ces vidéos, ils parcourront toutes les questions techniques et musicales que VOUS pouvez vous poser sur le fait de faire de la musique chez vous à la maison ! Ils parleront enregistrement, mixage, branchements, matériel, concepts, instruments et tout plein d’autres choses, dans la bonne humeur et sans jugement !

A découvrir sur notre chaîne Youtube ici.