L’Académie du Gros Son : Comment bien enregistrer une batterie avec quelques micros ?

Ce mois-ci, Gérald Jans et André Six vous expliquent comment enregistrer une batterie avec à peine trois micros. Une technique hors pair que l'on doit à Glyn Johns.

En dehors d'avoir un des CV les plus impressionnants en ce qui concerne l'histoire du rock classique, ce musicien est un des noms le plus connus des ingé·es son pour sa technique de prise de son de batterie. A l'époque des grandes premières dans la prise de son de groupes et alors que les moyens techniques étaient beaucoup plus limités, Glyn Johns a découvert cette façon d'enregistrer une batterie avec trois micros qui fonctionne toujours de nos jours.

Cette technique donne un son naturel et un peu vintage qui peut vous être utile si vous cherchez ce son ou si vous avez peu de pistes à consacrer à votre prise batterie. Il est aussi possible d'utiliser cette technique en mode hybride et plus moderne.

A découvrir sur notre chaîne Youtube ici.