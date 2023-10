L’académie de police vous ouvre ses portes ce samedi à Namur

Ce n’est pas tous les jours que l’on peut se glisser dans la peau d’un aspirant policier. Ce sera possible ce samedi 7 octobre à l’académie de police de la province de Namur. Elle vous ouvre ses portes dès 10 heures pour une journée d’initiation sur les métiers de policiers. Vous pourrez en apprendre plus sur la formation et les aptitudes nécessaire pour remplir la fonction. Mais également participer à différentes animations et des ateliers en lien avec la force publique. Le Commissaire de police Armand Petit, directeur de l’académie de police de Namur est venu nous en parler ce matin sur Vivacité. Le rendez-vous se fait à l’académie sur le campus provincial à Salzinnes.