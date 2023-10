L'académie de golf de Beaufays ouvrira dans quelques jours, les inscriptions ont commencé

Cela fait plus d'une vingtaine d'années qu'on en parle, le projet se concrétise enfin: Une académie de golf va être opérationnelle à Beaufays dans les jours à venir. Elle s'étendra sur une quinzaine d'hectares, à l'arrière de la voie de l'Air Pur. Le parcours de 9 trous et le practice d'entraînement sont prêts, reste à terminer les travaux côté brasserie/restaurant.

Mais Manu Janssens, fondateur du golf club & academy de Beaufays, est confiant: "On espère pouvoir ouvrir avant la fin du mois. On a déjà 150 inscrits alors que les inscriptions ont débuté il y a quelques jours à peine. Cette académie s'adresse à tout le monde: un débutant peut louer un club, taper des balles, prendre une leçon s'il le souhaite. Et quand il a passé son brevet, il peut aller sur le terrain, faire un neuf trous. Quant aux joueurs expérimentés, ils peuvent venir s'entraîner en payant un accès ou en étant membre et profiter alors des installations".

Une nouvelle concurrence pour les clubs de golf de la région ?

Cette académie ne risque-t-elle pas de faire concurrence aux nombreux autres golfs de la région, comme celui de Gomzé-Andoumont --situé à quelques kilomètres à peine- ou celui du Sart-Tilman ? "Non, parce que les gens vont venir apprendre, s'entraîner chez nous, et quand ils auront suffisamment d'expérience, ils pourront alors aller jouer dans les clubs situés aux alentours. Nous sommes complémentaires", estime Manu Janssens.

Cette académie de golf aura coûté environ 2.400.000€, subsidiée par la Région Wallonne à hauteur de 900.000€. La commune de Chaudfontaine reste propriétaire du terrain, qu'elle a loué pour 30 ans à cette académie. Ce projet permet par ailleurs de sauver un poumon vert à Beaufays et de le préserver de l'appétit féroce des promoteurs immobiliers.