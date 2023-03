L’AC Milan surpris par une équipe d’Udinese à dix pendant une mi-temps, Ibrahimovic buteur le plus âgé de Serie A (3-1)

L’attaquant suédois de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic est devenu samedi, à 41 ans et 166 jours, le buteur le plus âgé de l’histoire de la Serie A grâce à son but marqué contre l’Udinese, lors de la défaite surprenante des Milanais dans le cadre de la 27e journée. Réduit à dix en fin de première période, l’Udinese est malgré tout parvenue à l’emporter 3-1.

Alexis Saelemaekers, titulaire, a cédé sa place à la 64e à Rebic. Charles De Ketelaere a remplacé Zlatan Ibrahimovic (76e), qui avait marqué le but milanais (45e+4) et Divock Origi a remplacé Diaz (76e) sans que cela ne porte ses fruits

Le géant suédois, titularisé pour la première fois depuis son opération au genou gauche en mai dernier, a frappé sur penalty, à la quatrième minute du temps additionnel de la première période.

Après avoir raté sa première tentative, l’attaquant a bénéficié de la mansuétude de l’arbitre qui a estimé que Beto était entré dans la surface avant la frappe et a donné le penalty à retirer. "Ibra" n’a pas gâché cette nouvelle offrande.

Le Suédois, qui portait le brassard, efface des tablettes le précédent record de l’ex-défenseur italien Alessandro Costacurta. Ce dernier avait marqué un penalty en mai 2007, lui aussi avec le maillot rossonero et lui aussi contre l’Udinese, à l’âge de 41 ans et 25 jours.

Opéré fin mai, juste après le scudetto milanais, Ibrahimovic, qui vient récemment d’être rappelé en sélection, a débuté sa saison le 26 février contre l’Atalanta Bergame (2-0) en entrant en jeu pour le dernier quart d’heure.

Il était ensuite sorti du banc à deux autres reprises jusqu’à cette première titularisation, en profitant de l’absence d’Olivier Giroud, suspendu.