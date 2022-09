L’AC Milan s’offre l’Inter dans un derby spectaculaire

C’était le derby de la Madonnina ce samedi. L’AC Milan recevait l’Inter dans le cadre de la 5e journée de championnat. Un match sans Romelu Lukaku, blessé, mais avec Charles De Ketelaere titulaire. Et le match a été riche en buts. Si l’AC l’emporte 3-2, l’Inter aura eu les occasions pour changer la physionomie du score.

C’est un début de match tendu auquel on assiste. Le premier quart d’heure n’amène pas grand-chose, avant que l’AC ne se procure deux belles occasions (la barre à la 16e et un tir de Leão à la 17e). L’Inter est prévenu.

Pourtant, c’est bien les Intéristes qui vont ouvrir le score sur leur première occasion du match. Brozovic fait 0-1 à la 21e. Et le match est lancé.

Car rapidement, les Rossoneri tentent d’égaliser rapidement. Une égalisation qui arrive à la 28e via Leão. Cette égalisation lance l’AC qui prend le match à son compte dans la suite de cette première période, mais le score n’évolue pas. C’est 1-1 après 45 minutes.

La seconde période ne pouvait pas mieux recommencer pour l’AC. Si Charles De Ketelaere prend une carte jaune pour une faute, ses équipiers vont donner l’avantage aux Rossoneri avec un but de Giroud et un doublé de Leão. C’est 3-1 à l’heure de jeu, moment choisi pour faire sortir De Ketelaere.

Et alors que l’on pense Milan sur du velours, l’Inter va remettre un peu de suspens dans la rencontre en revenant à 2-3. Ce but redonne des ailes aux Nerazzurri qui passent tout prêt du 3-3.

L’Inter pousse de plus en plus et Maignan doit intervenir plusieurs fois pour sauver les siens. Milan tente des changements pour sortir la tête de l’eau et fait entrer notamment Alexis Saelemaekers et Divock Origi au jeu à la 73e.

Le score ne va plus changer. Milan s'impose et prend la tête du classement général. L'Inter occupe la 5e place provisoire.