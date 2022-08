L’AC Milan passe à l’heure belge, l’Inter mise tout sur Lukaku, la Roma se met à rêver : la Serie A est de retour

Si du côté des deux clubs milanais, on mise sur la continuité, à Naples on sent que tout doucement une page est en train de se tourner. On serait même tenté de dire que les Partenopei sont peut-être les grands perdants de cette intersaison.

Parce quand, le même été, on perd Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly et Dries Mertens, on peut difficilement en sortir indemne. Surtout que le précieux Fabian Ruiz est cité au PSG et pourrait donc aussi lever les voiles d’ici fin août.

Sans ses trois (voire quatre) tauliers, Naples va donc devoir cravacher pour espérer tenir son rang et retrouver sa place sur le podium, acquise l’an dernier.

Du côté des arrivées, il faudra garder un oeil sur le jeune et déroutant ailier géorgien, Khvicha Kvaratskhelia, arrivé pour 10 millions d’euros et auteur de deux buts en préparation. Suffira-t-il à faire oublier les départs des trois légendes du club ? Permettez-nous d’en douter. Non, un nouveau chapitre, placé sous le signe de la reconstruction, semble être en train de s’écrire en Campanie.