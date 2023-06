L'AC Milan, Monza et le foot italien pleurent la mort de "l'inoubliable" Silvio Berlusconi

L'AC Milan, dirigé pendant plus de 30 ans par Silvio Berlusconi, a salué lundi la mémoire de son "inoubliable" ancien patron. Le Cavaliere est également "pleuré" par l'AC Monza, club qu'il détenait depuis 2018, et tout le football italien.

"L'AC Milan, profondément attristé, pleure la disparition de l'inoubliable Silvio Berlusconi", a souligné le club rossonero, l'un des plus puissants du monde lorsque l'ex-chef de gouvernement italien en était le propriétaire (1986-2017), dans un message sur son site.



"Merci président, pour toujours avec nous", a ajouté le club qui, sous le règne du "Cavaliere", a raflé 29 trophées, dont cinq Ligues des champions et huit titres de champions d'Italie, et attiré certaines des plus grandes stars de la planète (Maldini, Van Basten, Gullit, Papin, Weah, Shevchenko, Ronaldinho, Ibrahimovic). L'AC Monza, qu'il a repris en 2018, un an après avoir vendu Milan, et Adriano Galiani, bras droit de longue date de Silvio Berlusconi, ont aussi salué la mémoire de l'ex-chef du gouvernement italien, décédé lundi matin à 86 ans.



"C'est un vide qui ne pourra jamais être comblé, pour toujours avec nous. Merci de tout, président", a souligné le club lombard, dont la gestion a été confiée à Galliani par Berlusconi, comme il l'avait fait à Milan. Le club, dont le stade est à dix minutes de la villa de Berlusconi, à Arcore, a gravi les échelons pour passer de la 3e division à la Serie A, rejointe l'été dernier.