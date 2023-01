L'AC Milan et ses Belges accrochés par l'AS Rome alors qu'ils menaient 2-0... à la 87e

Grosse déception pour l'AC Milan ce dimanche soir. Alors que les Milanais menaient tranquillement 2-0 à la 87e minute contre l'AS Rome, ils se sont écroulés en fin de match pour encaisser deux buts et concéder un fâcheux partage (2-2).

Tout avait donc pourtant bien commencé pour les Rossoneri, mis sur du velours à la demi-heure grâce au Français Pierre Kalulu. Un premier but, suivi d'un autre quelques minutes plus tard, des oeuvres de Tommaso Pobega, monté sept minutes plus tôt.

On pensait donc les Milanais embarqués vers une victoire de prestige mais c'était sans compter sur le réveil fulgurant de la Louve, symbolisé par deux réalisations coup sur coup de Roger Ibanez (87') puis de Tammy Abraham dans les arrêts de jeu (90+2).

Côté belge, un seul de nos compatriotes a débuté la rencontre. Il s'agit d'Alexis Saelemaekers, qui a finalement cédé sa place à la 85e minute... pile au moment où Charles De Ketelaere est lui monté sur la pelouse. Notons, pour conclure, que le jeune Aster Vranckx a joué un bon quart d'heure.

Avec ces deux points de perdus, Milan laisse la Juventus revenir à sa hauteur à la 2e place (37). Victorieux de la Sampdoria ce dimanche, Naples (44) est toujours en tête.