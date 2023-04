L’AC Milan enfin revenu dans la cour des grands après des années de purgatoire

Les Rossoneri sont lentement parvenus à relever la tête quelques années plus tard seulement, avec quelques participations – sans gloire - à l’Europa League. Mais il a véritablement fallu attendre la saison 2019 pour voir une lueur d’espoir regagner les cœurs des supporters milanais.

Une lueur d’espoir qui a un nom et un prénom : Paolo Maldini.

Véritable légende du club (687 matches entre 1984 et 2009), l’ancien défenseur de la Nazionale a intégré l’organigramme de son club de cœur pour redonner stabilité et charisme à un AC Milan, perdu par les changements de propriétaire et les problèmes financiers.

'Directeur de l’aile technique', il commence son parcours en nommant Marco Gianpaolo au poste de T1. Une aventure qui ne durera pas bien longtemps mais qui sera, sans doute, la première et seule grande erreur de Maldini depuis qu’il est devenu dirigeant.